Губернатор Воробьев: третий этап строительства Северного обхода Лобни завершили с опережением на год

В Подмосковье с опережением на год завершили третий этап строительства Северного обхода Лобни, данный масштабный президентский проект начали реализовывать в феврале 2021 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл движение по последнему участку — круговую развязку длиной около 1,5 км на Рогачевском шоссе.

«Первый и второй этапы этой дороги мы сдали досрочно, сейчас завершили третий. Я надеюсь, что это позволит вывести из города транзитный транспорт. Мы и дальше будем продолжать мероприятия по улучшению дорожной ситуации в этом городском округе. Хочу поблагодарить строителей — здесь большое количество инженерных сооружений, сетей. Отдельные слова благодарности «Газпрому» — у нас не получилось бы открыть этот участок дороги, если бы не технологическое решение, на которое пошла компания», — сказал губернатор.

Новая дорога свяжет западный и южный микрорайоны Лобни с Дмитровкой, заберет на себя часть городского транспорта, разгрузит Краснополянское шоссе и улучшит выезд на Рогачевку. В общей сложности протяженность Северного обхода Лобни составляет 16,3 км, здесь предусмотрены шесть полос движения. Пропускная способность дороги будет достигать более 120 тысяч автомобилей в сутки.

Первый заместитель генерального директора АО «Сибагропромстрой» Агаси Газоян отметил, что все этапы проекта старались сдавать с опережением срока, потому что данный объект является значимым для Лобни. Теперь жители смогут проехать от Дмитровки до Рогачевского шоссе за 10 минут. Помимо этого, в округе построят продолжение Северного обхода — 1,5-километровый подъезд к улице Гагарина, работы планируют завершить в III квартале 2025 года. Во просьбам жителей дорогу также соединят с улицей Лесной в СНТ «Лесная полянка», завершение работ запланировано на начало 2026 года.

Губернатор также пообщался с местными жителями, которые поблагодарили его за новую дорогу, парк и строительство социальных объектов.

«Я — многодетная мама. Очень ждала открытия Северного обхода — теперь мы можем всей семьей ехать туда, куда хотим без пробок и долгого ожидания. Это очень облегчило жизнь», — рассказала местная жительница Юлия Скачек.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.