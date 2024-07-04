Губернатор Воробьев: тридцать учителей Подмосковья стали получателями соципотеки

«Программа «Социальная ипотека» позволяет приобрести жилье по очень доступной цене. Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — сказал губернатор.

Обладателям сертификатов стали педагоги из Наро-Фоминского округа, Долгопрудного, Балашихи, Жуковского, Красногорска и других муниципалитетов. Субсидию могут получить учителя в возрасте до 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины) и имеют стаж не менее пяти лет, молодые педагоги — более трех лет. Помимо этого, в регионе учителя могут получать и другие региональные меры соцподдержки, в том числе, компенсацию аренды жилья, пособие для молодых специалистов и не только.

«От своего лица и от всех собравшихся хочется сказать слова сердечной благодарности за то, что мы стали участниками такой нужной, замечательной программы „Социальная ипотека“. Спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву, правительству Московской области, Министерству образования нашего региона», — сказала учитель русского языка и литературы СОШ № 28 из Люберец Надежда Близнюк.

В общей сложности в 2024 году по данной программе планируют вручить 295 сертификатов. Их получат медицинские работники, учителя, молодые ученые и уникальные специалисты ОПК, а также тренеры. Узнать условия получения субсидии можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».