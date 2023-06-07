Губернатор Воробьев: в этом году программа соцгазификации охватит еще двенадцать тысяч домов в Подмосковье

В нынешнем году социальная газификация в Подмосковье охватит еще 12 тыс. домов. В прошлом году к газу подключили 86 тыс. жилых строений. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям региона.

Он напомнил, что социальная газификация — проект президента Владимира Путина. Губернатор объяснил: в некоторых населенных пунктах бывают ситуации, когда на окраине газовая труба есть, но доступ к газу в конкретных домах ограничен.

«Решение принимает человек — заводить газ в дом или нет. Но если он принял решение, такую комплексную услугу мы оказываем», — отметил Андрей Воробьев.

Глава области подчеркнул, что программу решили продлить, и, если в этом году какие-то территории не войдут в проект, такая работа будет продолжаться. Кроме того, Андрей Воробьев напомнил о поддержке, которая предусмотрена для льготных категорий при социальной газификации.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.