Губернатор Воробьев: вопросы национальной и миграционной политики в России обсудили в Люберцах
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в семинаре-совещании «О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов РФ по реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 г.» в Люберцах. На встрече также присутствовали Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, представители других регионов ЦФО, силовых структур и общественных организаций.
«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. <…> Мы за то, чтобы была дисциплина, порядок, чтобы все было урегулировано. Неслучайно, последнее время тема межнациональных отношений, миграционной политики звучит часто», — отметил губернатор.
Щеголев подчеркнул необходимость разработки общих подходов в миграционной политике, которые не будут меняться в зависимости от региона. По его словам, этому готовы способствовать не только региональные власти, но и общественные, коммерческие и религиозные организации. Магомедов, в свою очередь, отметил, что все предложения, законодательные инициативы, изложенные в ходе семинара-совещания, возьмут в работу.
«Сегодня мы обсуждали, как сделать так, чтобы это не ломало наши традиции, не мешало коренному населению, как взрослому, так и детям в школах. Целый комплекс проблем связан с нагрузкой на социальную сферу. <…> В ближайшее время на федеральном уровне будут приняты решения, которые сделают вопросы, связанные с миграцией, еще более понятными и регулируемыми», — сказал он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.