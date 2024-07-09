Губернатор Воробьев: вопросы национальной и миграционной политики в России обсудили в Люберцах

«Сегодня мы обсуждали, как сделать так, чтобы это не ломало наши традиции, не мешало коренному населению, как взрослому, так и детям в школах. Целый комплекс проблем связан с нагрузкой на социальную сферу. <…> В ближайшее время на федеральном уровне будут приняты решения, которые сделают вопросы, связанные с миграцией, еще более понятными и регулируемыми», — сказал он.