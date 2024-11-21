Губернатор Воробьев запустил в Подмосковье производство чипов, диодов и микросхем

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с сотрудниками запустил производство, на котором будут ежегодно выпускать 200 миллионов чипов, 110 миллионов диодов, транзисторов и микросхем. Производственный корпус открыли на заводе «Арсенал» (входит в структуру группы компаний «Промтех»).

«Я очень надеюсь, что микроэлектроника станет конкурентоспособной, будет нести в себе что-то новое. Это очень важно всегда, наш президент [России Владимир Путин] говорит, что одним из главных приоритетов России является обеспечение технологического суверенитета. Поэтому мне особенно приятно находиться в кругу тех, кто своими конкретными делами вносит лепту в его достижение», — сказал губернатор.

Выпускаемую продукцию будут использовать для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники. Площадь производственного корпуса составит 10 тысяч квадратных метров.

Генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин отметил, что на заводе выпускают продукцию, которая нужна для комплексной программы развития гражданской авиации в стране и новейших самолетов МС-21, SJ-100.

При реализации этого импортозамещающего проекта «Арсенал» воспользовался финансовой поддержкой от областного Фонда развития промышленности в размере 80 миллионов рублей по программе «Конверсия». В общей сложности в проект вложили более миллиарда рублей.

Завод сотрудничает с Одинцовским техникумом по образовательной программе «Электроника, радиотехника и системы связи», а также с Краснознаменским городским колледжем, Дмитровским техникумом и Дмитровским институтом непрерывного образования. Генеральный директор завода «Арсенал» Андрей Ларюшкин добавил, что на предприятии работают 320 человек, в планах — устроить еще порядка 70 специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.