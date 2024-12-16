Губернатор Воробьев: заседание Высшего совета властей пройдет в Подмосковье
Фото: [Екатерина Агеева]
В следующий понедельник в Подмосковье состоится традиционное заседание Высшего совета региона. Об этом в ходе совещания с правительством Московской области и главами округов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, в ходе встречи участники обсудят итоги 2024 года и задачи на следующий период, а также национальные проекты, которые принял президент России Владимир Путин.
«В стране в 2025 году будут запущены 20 новых национальных проектов. Их реализация в Подмосковье — работа важная. Она касается всего того, что волнует каждого человека», — подчеркнул Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.