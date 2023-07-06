Губернатору Подмосковья доложили о ремонте детской площадки во Фрязино по запросу граждан

Жительница подмосковного Фрязино Юлия Дорохова в эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем» обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой привести в порядок дворовую территорию и площадку, расположенные на Проспекте Мира, дом шесть.

По ее словам, площадку обещали отремонтировать к началу лета, однако, на начало июля работы не были проведены.

«Прокомментируйте, пожалуйста», — обратился губернатор к главе областного ГУСТ Светлане Аиповой.

Аипова подтвердила, что сложностями ремонта там действительно были.

«Но в настоящий момент уже все хорошо. Подрядчик отремонтировал детскую площадку, поменял песок в песочнице, удалил вандальные надписи и привел в надлежащее состояние как дворовую территорию, так и саму площадку», — сказала министр.

Андрей Воробьев также обратился к главе округа Дмитрию Воробьеву с вопросом, как обстоят дела с приведением дворов в порядок во Фрязино.

«Важнейшая задача — приведение дворов в порядок. И мы активно совестно с ГУСТ проводим эту работу, проверяем наши дворы. У нас из 110 дворов, в настоящий момент практически все сданы. 13 дворов осталось сдать. И мы эту работу активно ведем. На данной площадке 29 марта был лично, действительно мы выявили тогда еще восемь дефектов, в том числе, и графики. <…> В настоящее время все это приведено в соответствие и отремонтировано», — сказал глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.