Губернатору Подмосковья представили российский планшет на заводе «Ядро Фаб Дубна»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился с российским планшетом Kvadra-T на отечественной операционной системе Kvadra OS, который собирают на заводе «Ядро Фаб Дубна». Об этом он написал в своих соцсетях.

«Планшет появится на рынке до конца года. На нем будут работать большинство привычных нам приложений», — сообщил глава региона.

По его словам, предприятие уже ищет сотрудников, удалось создать уже 311 рабочих мест. Всего планируют трудоустроить около тысячи человек.

«Знаю, что многие приезжают к нам из других городов и регионов, поэтому вопрос с жильем есть, и мы думаем, как его решить. Будем стимулировать инвесторов, чтобы они строили современные жилые комплексы. Предприятие готово за свой счет покупать квартиры, так что обсуждаем вариант льготной цены за квадратный метр», — добавил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что завод «Ядро Фаб Дубна» выйдет на полную мощность в конце года.