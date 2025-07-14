«Хлопья с молоком и шницель»: Воробьев рассказал, какие блюда появятся в школьном меню в Подмосковье

С 1 сентября 2025 года в школьных столовых Подмосковья появятся новые позиции на завтрак и обед, в меню добавят блинчики и хлопья с молоком. Об этом рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес на заседании правительства Московской области под руководством Московской области Андрея Воробьева, передает REGIONS.

Кроме того, школьникам предложат круассаны и куриный шницель. По словам министра, изменения коснутся рациона питания во всех образовательных учреждениях области. При этом в обновленном меню сохранят привычные блюда, в том числе каши, вареники с творогом, фрукты, сыр и йогурты. На обед будут доступны рыбные палочки, овощи, яблоки и салаты из огурцов и помидоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.