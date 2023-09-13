Инаугурация губернатора Московской области пройдет в четверг

Завтра в доме правительства Московской области состоится инаугурация переизбранного губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

На инаугурацию приглашены члены областного правительства, руководители органов местного самоуправления и Мособлизбиркома, представители избирательного штаба, правоохранительных органов и бизнес-сообщества, депутаты Госдумы и Мособлдумы, главы традиционных конфессий, руководители Общественной палаты Подмосковья и муниципальных общественных палат, участники спецоперации, руководители областных средств массовой информации, почетные граждане Московской области, а также деятели культуры, искусства, науки, спорта.

Церемония начнется в полдень. Прямая трансляция будет доступна на сайте телеканала «360».

С 8 по 10 сентября в Московской области проходили выборы губернатора. Уверенную победу на них одержал действующий глава Подмосковья Андрей Воробьев, набрав 83,68 процента голосов избирателей.

Как ранее сообщал губернатор Андрей Воробьев, в четверг также будет представлен новый состав областного правительства.