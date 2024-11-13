Кравцов и Воробьев познакомили делегацию из ОАЭ с работой подмосковного образовательного центра

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Московской области Андрей Воробьев познакомил делегацию из ОАЭ, в том числе заместитель председателя Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Ее Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян с Образовательным центром имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, который был открыт на базе Гимназии имени Е.М. Примакова в Подмосковье.

«Российская Федерация активно взаимодействует с Объединенными Арабскими Эмиратами в разных сферах, включая сферу образования. У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», – сказал Кравцов.

На встрече также присутствовали министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генеральный секретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. В образовательном центре занимаются разработкой и преподаванием программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов. В будущем планируется проведение стажировок и международных мероприятий. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье и арабские страны наладили сотрудничество, в том числе в сфере образования.

На встрече также присутствовали министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генеральный секретарь Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер. В образовательном центре занимаются разработкой и преподаванием программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов. В будущем планируется проведение стажировок и международных мероприятий. Губернатор подчеркнул, что Подмосковье и арабские страны наладили сотрудничество, в том числе в сфере образования.

Глава Минпросвещения России также добавил, что в центре организовали первую межрегиональную олимпиаду среди школьников по арабскому языку. В ней приняли участие порядка семи тысяч человек из 35 российских регионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.