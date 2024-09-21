Памятник императрице Марии Александровне торжественно открыли в Одинцово

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в телеграм-канале о том, что принял участие в торжественном открытии памятника императрице Марии Александровне. Мероприятие состоялось на территории Одинцовского городского округа.

Открытие памятника состоялось в День Рождества Пресвятой Богородицы в преддверии 200-летней годовщины со дня рождения императрицы. Памятник появился в Императорском имении «Ильинское-Усово».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что Мария Александрова была отзывчивой императрицей, которая старалась во благо народа. Она занималась благотворительностью, активно развивала женское образование. По ее инициативе строили гимназии и школы.

Столь доброе отношение к людям и вдохновило современных россиян на открытие памятника. Губернатор Андрей Воробьев выразил благодарность всем, кто оказал содействие в его возведении.

«Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» проделал огромную работу, благодаря которой два года назад на территории имения открылся Музей школы и детства, а сегодня — памятник императрице. Особая благодарность — Анне Громовой, председателю Наблюдательного Совета Фонда», — написал в телеграм-канале губернатор Андрей Воробьев.

Скульптор изобразил Марию Александровну грациозной и задумчивой. По обе стороны от правительницы расположились ее сыновья — Великий Князь Сергей Александрович и Павел Александрович.

Губернатор сообщил, что в пятницу, 21 сентября, также открылась выставка, посвященная христианскому милосердию правительницы. Ее организаторы рады привествовать жителей и гостей Подмосковья.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья провел оперативное совещание с правоохранительным блоком.