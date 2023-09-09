Пассажирское движение по МЦД-4 открыли в столичном регионе. В торжественной церемонии запуска движения приняли участие президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В режиме ВКС в церемонии также приняли участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор «РЖД» Олег Белозеров.

Четвертый диаметр связывает Апрелевку и Железнодорожный. Протяженность МЦД-4 составляет 86 километров, что делает его самой протяженной рельсовой линией в столице.

С запуском диаметра улучшится транспортное обслуживание двух десятков районов столицы, будут разгружены московские магистрали и участки некоторых линий метро.

Стоимость проезда в «Центральной» зоне составит 50 рублей, в зоне «Пригород» – 65 рублей, в «Дальней» зоне – 65 рублей + 30 рублей за каждую зону.

Ранее глава региона Андрей Воробьев проехал по новому путепроводу на Октябрьском проспекте в Люберцах.