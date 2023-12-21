Победителей губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» наградили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства информационных и социальных куммуникаций МО]
В ходе торжественной церемонии состоялось награждение победителей премии губернатора Подмосковья «Мы рядом. Доброе дело», сообщает РИАМО.
Свои награды получили Егор Балев, Татьяна Альмухаметова, Наталья Образцова, Сергей Ильницкий, Лиана Афанасьева и Евгений Лукошников. Кроме того, обладателями премии стали Марина Игнатова, Инна Орлова, Елена Жарова и другие.
Губернатор Андрей Воробьев до этого сообщал, что в этом году премию получат члены семей погибших участников СВО, общественные деятели, волонтеры и военнослужащие. Почетными гостями станут актер и режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, официальный представитель МИД России Мария Захарова и не только. Смотреть трансляцию мероприятия можно здесь.