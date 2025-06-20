Подмосковье вошло в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Подмосковье сохранило лидерские позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, который был представлен АСИ по продвижению новых проектов в рамках Петербургского форума. В деловой сессии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.