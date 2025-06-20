Подмосковье вошло в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ
Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по состоянию инвестклимата
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Подмосковье сохранило лидерские позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, который был представлен АСИ по продвижению новых проектов в рамках Петербургского форума. В деловой сессии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
По итогам исследования, проведенного АСИ, Подмосковье заняло в списке третье место. Также на этой строчке расположился Башкортостан.
На втором месте списка находятся Нижегородская область и Татарстан. Возглавила рейтинг столица.
Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о партнерстве области с предприятиями Турции.