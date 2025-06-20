Подмосковье вошло в тройку лидеров национального рейтинга состояния инвестклимата в субъектах РФ

Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по состоянию инвестклимата

Губернатор Воробьев

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]

Подмосковье сохранило лидерские позиции в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах России, который был представлен АСИ по продвижению новых проектов в рамках Петербургского форума. В деловой сессии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]

Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]

По итогам исследования, проведенного АСИ, Подмосковье заняло в списке третье место. Также на этой строчке расположился Башкортостан.

На втором месте списка находятся Нижегородская область и Татарстан. Возглавила рейтинг столица.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал о партнерстве области с предприятиями Турции.

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