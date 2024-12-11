Прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» стартовал в Подмосковье

В Подмосковье стартовал прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело», которую проведут в 12-й раз. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы хотим поддержать самых активных, вовлеченных в жизнь Подмосковья и нашей страны людей. Для этого уже в 12-й раз проводим нашу региональную премию. Очень важно, чтобы каждый победитель продолжал свое благородное дело, чувствовал нашу поддержку и вдохновлял других», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Премия направлена на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, социально значимых проектов и не только. Принять участие в ней могут участники СВО, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтеры. Ее проведут в двух номинациях — «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК», призовой фонд составит 80 миллионов рублей. Вознаграждение получат 70 победителей. Зарегистрироваться для участия и узнать другие подробности можно на сайте премия-мырядом.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.

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