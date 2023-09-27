Сергей Шойгу и Андрей Воробьев проверили выполнение гособоронзаказа на предприятии ОПК в Московской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье, сообщили в российском Минобороны. В проверке принял участие губернатор Андрей Воробьев.

Совместно они осмотрели производственные цеха предприятия и проконтролировали технологический процесс сборки высокоточных средств поражения. Глава Корпорации Борис Обносов доложил, что поручение по наращиванию темпов производства было выполнено.

За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены вдвое, по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции, в 3,5 раза и 5 раз. Этому способствовали модернизация производства, увеличение численности персонала, привлечение специалистов с других предприятий кооперации и так далее.

«Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми, очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями — с техникумами, с центром обучения Корпорации. 40 человек выпускников мы за последнее время взяли оттуда», — сказал руководитель корпорации.

В ходе встречи были также представлены запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, которые получили в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия. Шойгу также провел совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления.

«Первые и передовые позиции занимает Корпорация «ТРВ», мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты», — подчеркнул министр обороны России.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.