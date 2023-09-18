Андрей Воробьев: мэр Москвы всегда использует в работе передовые навыки и методы

«Огромное количество проектов, которые реализует Москва, являются и современными, и технологичными. И регионы, Подмосковье прежде всего, <…> мы делаем все, чтобы технологии, удобные для человека, реализовывались. <…> Для нас такое партнерство очень важно, и я знаю, что Сергей Семенович помогает большому количеству регионов, если кто-то испытывает какие-то сложности», — подчеркнул Андрей Воробьев.