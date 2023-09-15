Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за согласование руководящего состава правительства

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил депутатов Мособлдумы за оказанное доверие и согласование всех предложенных им кандидатур руководящего состава правительства.

В своих соцсетях глава региона отметил, что все вице-губернаторы и зампреды хорошо известны, но есть три ключевые позиции, которые стоит выделить отдельно.

В частности, указал глава Московской области, финансово-экономический блок на позиции заместителя председателя правительства будет курировать Наталья Масленкина, которая, подчеркнул Андрей Воробьев, является надежным и опытным человеком, профессионалом своего дела.

За безопасность региона на посту вице-губернатора будет отвечать Роман Каратаев, продолжил глава Подмосковья, а за жилищную политику, в том числе окончательное решение проблем обманутых дольщиков, в должности зампреда будет отвечать Максим Фомин.

«Наша команда продолжит работу на благо жителей Подмосковья!» — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья за активное участие в жизни региона.