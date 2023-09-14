Сергей Собянин поздравил Андрея Воробьева со вступлением в должность губернатора
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в своих соцсетях пост с поздравлением Андрея Воробьева, который сегодня вступил в должность губернатора Подмосковья. Он отметил, что впереди – большая и значимая работа.
Собянин заявил, что столица и область становятся ближе, их объединяют совместные масштабные проекты в сфере транспорта, а также общие планы.
«Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей», - написал он.
Собянин пожелал Воробьеву успехов в работе, направленной на повышение качества жизни людей.
«Будем и дальше вместе, по-соседски обустраивать наш общий дом», - добавил он.
Ранее главу Подмосковья поздравил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев.