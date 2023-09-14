Сергей Собянин поздравил Андрея Воробьева со вступлением в должность губернатора

Губернатор Воробьев

Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]

Мэр столицы Сергей Собянин опубликовал в своих соцсетях пост с поздравлением Андрея Воробьева, который сегодня вступил в должность губернатора Подмосковья. Он отметил, что впереди – большая и значимая работа.

Собянин заявил, что столица и область становятся ближе, их объединяют совместные масштабные проекты в сфере транспорта, а также общие планы.

«Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей», - написал он.

Собянин пожелал Воробьеву успехов в работе, направленной на повышение качества жизни людей.

«Будем и дальше вместе, по-соседски обустраивать наш общий дом», - добавил он.

Ранее главу Подмосковья поздравил полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев.

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