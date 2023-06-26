Свыше тридцати тысяч новых жалоб поступило от жителей Подмосковья на прошлой неделе на портал «Добродел» и в соцсети

Почти 36 тысяч новых жалоб поступило на прошедшей неделе через «Добродел», социальные сети, региональный портал госуслуг и на почту губернатора от жителей региона. Об этом губернатору Андрею Воробьеву во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов доложил первый заместитель министра госуправления, информационных технологий и связи Алексей Бирюков.

«Основные тематики — двор, дороги, социальная сфера и общественные территории. Наибольшее количество обращений было из Красногорска, Мытищ, Пушкинского округа, а также Солнечногорска, Воскресенска, Чехова, Лобни, Рузы и Можайска», — отметил Бирюков.

По его словам, если брать по категориям, то в содержании дворов люди чаще всего обращали внимание на мусор и неудовлетворительное состояние детских площадок. По этому поводу поступило 7,5 тысячи жалоб. На дорогах людей также больше всего волнуют навалы мусора. Так, например, в Можайске на обочине региональной трассы в районе поселка Уваровка образовалась настоящая свалка.

Губернатор поручил разобраться со сложившейся ситуацией и разобраться, откуда чаще всего сюда привозят отходы.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности.