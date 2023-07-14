Три тысячи человек стали участниками экспериментального налогового режима в Подмосковье

Три тысячи налогоплательщиков Московской области принимают участие в эксперименте «Автоматизированная УСН». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Внедрение специального налогового режима сегодня в ходе рабочей встречи обсудили глава Московской области Андрей Воробьев и руководитель регионального управления ФНС России Екатерина Макарова.

Данный спецрежим освобождает налогоплательщиков от предоставления отчетности. Налоговые обязательства на основании данных контрольно-кассовой техники, банков и личных кабинетов рассчитывают сами налоговики.

Участие в эксперименте, который проводит ФНС, наряду с Подмосковьем принимают также Москва, Калужская область и Татарстан.

В ходе встречи Андрей Воробьев также рассказал, что за первые шесть месяцев текущего года доходы консолидированного бюджета Подмосковья выросли на четырнадцать процентов.