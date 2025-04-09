В Московской области появилась новая школа паллиативного пациента

В Подмосковье открылась новая школа паллиативного пациента, занятия там будут проводить врачи паллиативной медпомощи, психологи и специалисты смежных сфер. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В ходе занятий специалисты обучают основам правильного ухода за паллиативными пациентами. Обучение доступно как родственникам таких пациентов, так и соцработникам. Сейчас мы открыли уже 38-ю школу паллиативного пациента в Шаховской больнице», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, обучение в учреждениях проводится бесплатно. Первую школу в регионе открыли на базе Клинской больницы в мае 2024 года. Узнать адреса школ и график занятий можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.