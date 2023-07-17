В подмосковных СНТ наладят вывоз твердых бытовых отходов

В Московской области разработают стандарты, которые позволят СНТ наладить работу с твердыми бытовыми отходами. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководством областного правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор напомнил, что большую работу по организации обращения с ТБО уже провели в городах, решив вопрос для многоквартирных домов и коттеджных поселков.

«В понедельник мы рассматривали Можайск, там более трехсот СНТ. Было поручение проехать СНТ и поговорить с теми, кто там живет, гостит, со старостами, чтобы определиться в стандартах», — напомнил Андрей Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что способы обращения с отходами должны быть цивилизованными. В садовых товариществ не должны допускать такого, чтобы, например, мусор оставался у обочин дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе оцифровали процедуры, связанные с уборкой дворов.