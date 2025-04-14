Президент России Владимир Путин в режиме ВКС запустил новый комплекс по производству упаковки в Чехове. В открытии предприятии принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Московской области начинает работать цех по выпуску упаковки для пищевых продуктов. Прежде всего, конечно, поздравляю трудовые коллективы этих предприятий, всех, кто участвовал в реализации этих проектов, с хорошим, значимым событием как для компаний, регионов, так и практически для всей отрасли», — сказал Путин.

Новый комплекс был построен при поддержке федерального Фонда развития промышленности. На запуск производства компания «МолоПак» получила льготный заем в размере 600 млн руб. На предприятии появится 110 рабочих мест.

«Речь идет не только об импортозамещении, но и о технологическом суверенитете, за который мы так бьемся. Я хочу поблагодарить и подчеркнуть важность», — сказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Воробьев также подчеркнул важность промышленной ипотеки для реализации проекта. По его словам учредитель, управляющий директор «МолоПак» Тимур Гущин вложил 600 млн руб. в оборудование и 600 млн руб. в здание.

«Промышленная ипотека очень здорово ему помогла бы в реализации третьей очереди. Поэтому, как только появится возможность, льготное кредитование по стройке, конечно, будет иметь очень заметный эффект для нашей технологической промышленности», — сказал губернатор.

Производство осуществляется по инновационной отечественной технологии, а 90% сырья — российское. Выпускается более 20 различных видов асептических упаковок. Продукция поставляется не только российским предприятиям, но и в зарубежные страны.

Кроме того, в 2024 году по программе импортозамещения компания начала строить еще один высокотехнологичный производственно-складской комплекс. Он готов на 50%. Ввод объекта запланирован на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по созданию в регионе новых логистических комплексов.