Воробьев: битва роботов — площадка, где рождаются новые технологии

В 2024 году в конкурсе принимали участие 96 команд из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Ирана, Индии и Бразилии. За битвой роботов следили 6,5 тыс. человек в помещении и еще десятки — в режиме онлайн.

«Приехал поддержать наших ребят — в финале 5 команд из Московской области. Впервые проходит битва малогабаритных роботов весом до 1,5 кг, в этой категории участвовали наши ребята из Технолицея им. Долгих и Люберецкой школы №52. Также в числе финалистов опытные бойцы — Istok.Robotics из Фрязино и двукратные победители из Балашихи SOLARBOT», — отметил губернатор Подмосковья Воробьев.

Он напомнил, что «Битва роботов» представляет собой площадку, где разрабатываются новые технологии и раскрываются таланты. Воробьев выразил благодарность команде Минцифры РФ под руководством Максута Шадаева, председателю правительства РФ Дмитрию Григоренко, а также партнерам конкурса из VK и ИКС Холдинга за поддержку и внимание к проекту.

Губернатор Подмосковья пожелал всем участникам удачи и стойкости. Воробьев выразил уверенность, что впереди их ждут победы и новые открытие.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в конференции областного регионального отделения «Единой России».