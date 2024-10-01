Воробьев и Мединский приняли участие в открытии Аллеи Правителей в усадьбе Татищева в Солнечногорске

«Я хочу поблагодарить за активное участие в жизни всей страны, и Подмосковья в частности, военно-историческое общество. Они инициаторы, идеологи этого проекта. А также меценатов, которые вкладывают в него значительные ресурсы, поддерживают. Очень важная роль и у Свердловской области, Екатеринбурга. С прошлого года мы совместно реализуем масштабный проект, обеспечим здесь очень заметные перемены. На территории 130 га появится инфраструктура для туристов — для посещения, спорта, изучения истории, творчества и миссии Татищева», — сказал губернатор.