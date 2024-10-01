Воробьев и Мединский приняли участие в открытии Аллеи Правителей в усадьбе Татищева в Солнечногорске
Фото: [Константин Семенец]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский открыли Аллею Правителей в усадьбе Татищева в Солнечногорске. Композиция состоит из бюстов 43 исторических личностей, которые руководили Россией, ее автором является Зураб Церетели.
«Я хочу поблагодарить за активное участие в жизни всей страны, и Подмосковья в частности, военно-историческое общество. Они инициаторы, идеологи этого проекта. А также меценатов, которые вкладывают в него значительные ресурсы, поддерживают. Очень важная роль и у Свердловской области, Екатеринбурга. С прошлого года мы совместно реализуем масштабный проект, обеспечим здесь очень заметные перемены. На территории 130 га появится инфраструктура для туристов — для посещения, спорта, изучения истории, творчества и миссии Татищева», — сказал губернатор.
Российское военно-историческое общество (РВИО) также продолжает реставрацию усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Завершить ее планируют в 2026 году.
«Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье, которое мы очень любим», — сказал Мединский.
В октябре 2023 года он вместе с Воробьевым открыл на территории усадьбы памятник инженеру, историку, географу и государственному деятелю эпохи Петра I, основавшему Екатеринбург, Пермь, Ставрополь-на-Волге (ныне — Тольятти) Татищеву. В августе того же года здесь также открыли историческую тропу к месту захоронения историка на Рождественском погосте. Это уральский проект, который поддержали правительство Московской области и РВИО, за счет Подмосковья была отремонтирована подъездная дорога и расчищена прилегающая территория.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.