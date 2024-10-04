Воробьев и Новак посетили производство «Ядро Фаб Дубна» и компанию «Энкор» в рамках Международного форума ОЭЗ в Дубне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред Правительства России Александр Новак посетили производство «Ядро Фаб Дубна» и компанию «Энкор», а также пообщались с другими резидентами подмосковных особых экономических зон в рамках II Международного форума ОЭЗ, который проходит в Дубне.

«Успех особой экономической зоны «Дубна» очевиден. Это видно и на этом производстве («Энкор»), и на других более 160, которые сегодня работают здесь. Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем, считаем важным находить дополнительные меры, как финансовые, так и в части коммуникации, сотрудничества, офсетных контрактов, взаимодействия с партнерами», — сказал губернатор.

На территории ОЭЗ представители бизнеса могут запустить свое производство на льготных условиях. Помимо этого, им предоставляют необходимую инфраструктуру и различные меры поддержки. Помимо этого, им помогают быстро получить все разрешения и выйти на стройплощадку.

«Радует, что в ОЭЗ работает много молодежи, компании используют самые современные технологии и не планируют останавливаться, хотят развиваться, переходить на российское оборудование, обеспечивать заказы для своих и смежных производств». Правительство и региональные власти принимают различные меры, которые помогают при реализации таких крупных инвестиционных проектов, потому что от этого зависит развитие экономики», — отметил Новак.

В ходе встречи участники обсудили возможность резидентов особых экономических зон передавать в залог арендные права на земельные участки, чтобы получать дополнительные кредитные ресурсы для финансирования проектов. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму.

В ходе посещения предприятия YADRO (входит в «ИКС Холдинг»), на котором выпускают собственные печатные платы, серверное оборудование для обработки и хранения данных, ноутбуки под брендом KVADRA, Воробьеву продемонстрировали инженерные образцы радиомодулей FDD 1800 МГц, блока цифровой обработки сигналов, а также планшет собственного производства. Компания является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2020 года и вносит существенный вклад в импортозамещение. В конце 2025 года она также планирует выпускать целевую аппаратную платформу базовой станции, радиомодулей с поддержкой всех основных FDD-диапазонов в России.

Андрею Воробьеву и Александру Новаку также рассказали о разработках высокотехнологичного электротехнического оборудования для объектов критической инфраструктуры страны в научно-производственном комплексе «Энкор», который является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2019 года. Здесь выпускают комплектно-распределительные устройства (КТУ) постоянного тока, КРУ переменного и постоянного тока. Строительство лабораторно-производственного корпуса уже завершено, введен цех № 2 научно-производственного комплекса. На данным момент продолжается реализация II очереди проекта.

Ранее губернатор Московской области подчеркнул важность самореализации молодых специалистов в ОЭЗ.