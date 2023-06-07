Воробьев: к концу года во всех аптеках Московской области можно будет получить лекарство по электронному рецепту

Сегодня в Московской области 700 тысяч жителей бесплатно получают льготные лекарства. Благодаря электронным рецептам получить их можно в любом удобном доступном месте. Об этом рассказал в своем ежегодном обращении к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что существуют особенные лекарства, которые требуют специальный логистики. Их также стараются доставлять вовремя. Следующий этап — это электронные рецепты для всех, кто заболел серьезно и не очень.

Электронный рецепт позволит получить лекарство в каждой аптеке, сегодня это пока 300 аптек, в том числе ЕАптека Сбера.

«К концу года все остальные также будут иметь электронный формат, где ты по номеру рецепта можешь претендовать на получение того или иного лекарства или заказать его на дом. Понятно, что заказ занимает время — это 1-2 дня, но в любом случае есть альтернатива — либо сам забери, либо тебе его привезут», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что, если коммерческий рецепт больше чем на 1200 рублей, доставка будет бесплатной.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.