Воробьев: почти две тысячи медицинских специалистов планируется привлечь в Подмосковье в этом году

Московская область продолжает активно работать над привлечение медицинских кадров в Подмосковье. Как отметил во время обращения к жителям региона губернатор Московской области Андрей Воробьев, для этого в регионе действует ряд программ. Среди них и социальная ипотека, и льготная аренда жилья, земельные участки и программа «Приведи друга».

«За прошлый год у нас прибавилось тысяча специалистов: 567 врачей и 390 медсестер и фельдшеров. И сегодня стоит задача привлечь еще 200 терапевтов и 220 педиатров и 1260 «узких» специалистов», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что этим вопросом необходимо заниматься всем профильным министерствам и ведомствам, а также главам муниципалитетов.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.