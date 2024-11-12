Воробьев: подать заявку на ремонт газового оборудования в Подмосковье теперь можно через региональный портал госуслуг

Жители Подмосковья теперь смогут подать заявку на проверку, ремонт и пусконаладку газового оборудования в режиме онлайн через региональный портал госуслуг, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Помимо этого, в рамках пилотного проекта, который реализуется в регионе совместно с Правительством России, там можно будет переоформить договор на поставку газа.

«В скором времени люди смогут онлайн выбирать удобную дату визита газовщика. По регламенту оборудование необходимо проверять не реже раза в год. Кроме того, через региональный портал Госуслуг теперь можно оформить вызов специалиста, если нужно настроить и запустить газовое оборудование в частном доме. Мы серьезно относимся к вопросам газовой безопасности и рассчитываем, что такие решения помогут повысить ее уровень, снизить риски и угрозы для людей», — добавил губернатор.

Подать заявление для получения услуги можно здесь. Договор поступит в личный кабинет пользователя в течение 10 рабочих дней, поэтому жителям не придется идти за ним в офис газораспределительной организации или ждать, когда его принесет газовщик.

Заместитель Председателя Правительства — Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко уточнил, что эксперимент по внедрению электронного документооборота в сфере обслуживания газового оборудования планируют распространить на всю Россию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.