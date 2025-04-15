Воробьев предложил Путину изменить порядок сдачи соцобъектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил президенту России Владимиру Путину изменить порядок сдачи социальных объектов в эксплуатацию. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.

Губернатор отметил, что нормативное регулирование не позволяет сдвигать сроки их сдачи. По его мнению, возможность выборочно менять их позволила бы не допустить избыточных издержек на обслуживание объектов, которые еще не заполнены из-за недостаточной заселенности новых микрорайонов.

«Наверное, можно подумать о том, чтобы делать эту систему [сдачи соцобъектов] более гибкой. Но, безусловно, чтобы интересы людей только не страдали. Давайте подумаем», — сказал Путин.

Он добавил, что социальные объекты не должны простаивать. Однако президент подчеркнул, что в случае появления права сдвигать сроки их ввода в эксплуатацию не должно быть ситуаций, когда россияне остаются «без поликлиник, без магазинов, без детских садов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.