Воробьев: президенты России и ОАЭ открыли центр международного сотрудничества в Подмосковье

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян открыли Центр международного сотрудничества с ОАЭ имени ее Высочества шейхи Фатимы Бинт Мубарак, созданный на базе Гимназии им. Примакова в Подмосковье. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Для нас это еще один большой шаг в развитии сотрудничества между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Благодаря Центру мы сможем чаще обмениваться опытом, образовательными методиками и практиками. Педагоги Центра вместе с коллегами из ОАЭ уже начали составлять учебник арабского языка», — написал губернатор.

По его словам, специалисты разработают стандарты сдачи ЕГЭ для школьников, которые учат арабский в России, а также тех, кто учит русский язык в ОАЭ. Помимо этого, школьники и выпускники вузов смогут изучать арабский язык бесплатно в дистанционной форме. Первая группа детей из ОАЭ приедет в регион в ноябре. Российские школьники поедут в другую страну по результатам экзаменов и олимпиады после окончания курса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.