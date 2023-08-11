Воробьев: при взрыве в Сергиевом Посаде повреждены 184 автомобиля, владельцам выплатят компенсации

От взрыва в Сергиевом Посаде пострадали 184 автомобиля, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях. Глава региона подчеркнул, что владельцы машин получат компенсации.

«Здесь будет следующий порядок: владелец машины пишет заявление на имя главы (муниципалитета. — прим. ред.), получает направление в организацию, которая занимается оценкой ущерба, и с документом этой организации получает компенсацию от муниципалитета», — уточнил губернатор.

Андрей Воробьев уточнил, что часть поврежденных автомобилей можно будет переместить только после того, как данные транспортные средства осмотрят сотрудники правоохранительных органов. Губернатор Подмосковья также попросил Следственный комитет максимально ускорить все процедуры в рамках уголовного дела, чтобы можно было как можно скорее начать оценку ущерба.

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. ЧП случилось на складе, который принадлежал частной фирме «Пиро-Росс». Технический директор данной компании задержан следователями в качестве подозреваемого.