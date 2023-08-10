Следователи задержали технического директора «Пиро-Росс» по делу о взрыве в Сергиевом Посаде

Следователи провели обыски в фирме «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв. Изъяты документы, в том числе должностные инструкции работников.

В качестве подозреваемого задержан технический директор компании, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Назначены взрывотехническая, физико-химическая и баллистическая экспертизы, а также шестьдесят судебно-медицинских экспертиз. Допрошены лица из руководящего состава фирмы, а также свидетели.

По поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел накануне. ЧП случилось в здании склада «Пиро-Росс», который находился на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу. По последним данным, за минувшие сутки к медикам из-за взрыва обратились свыше семидесяти человек. Четырнадцать пострадавших остаются в больнице, трое из них находятся в тяжелом состоянии.