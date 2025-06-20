Воробьев раскрыл планы по строительству распределительного центра для размещения промышленных товаров в Чехове

В подмосковном Чехове планируют построить крупный транспортно-логистический центр для размещения промышленных товаров, его планируют запустить на полную мощность в 2034 году. Соглашение о создании благоприятных условий для развития транспортно-логистической инфраструктуры в Подмосковье между Правительством Московской области и ПАО «ТрансКонтейнер» подписали на полях ПМЭФ.

«Подмосковье — один из крупнейших торгово-логистических центров в России, через наши сухие порты проходит 25% контейнерных грузов страны. Поэтому вся сопутствующая инфраструктура для нас крайне важна. „ТрансКонтейнер“ — лидер контейнерной железнодорожной логистики Евразии, на долю компании приходится около трети таких перевозок на российском рынке. Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а значит, создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, после реализации проекта в округе создадут около 200 новых вакансий. Объем ежегодных налоговых отчислений в региональный бюджет составит 200-250 млн рублей.

На территории нового распределительного центра создадут открытые и закрытые складские площадки. На первом этапе там разместят свыше 170 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). После этого объем планируется увеличить до 500 тыс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.