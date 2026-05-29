Гуляем и защищаем: в июне в 48 парках Подмосковья проведут вакцинацию, чипирование и регистрацию питомцев

В июне в 48 парках Московской области начнут работать мобильные пункты Государственной ветеринарной службы. Теперь владельцы питомцев смогут совместить обычную прогулку с заботой о здоровье и безопасности животного без необходимости ехать в ветклинику. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Чтобы пройти нужные процедуры, достаточно взять с собой ветеринарный паспорт питомца и личные документы владельца. Отдельные выездные пункты разместят прямо возле выгульных площадок — это сделает посещение еще удобнее.

На месте можно будет бесплатно привить животное против бешенства отечественным препаратом «Рабикан». Также доступна платная услуга комплексных прививок. Специалисты проведут регистрацию питомцев — эта процедура бесплатна, а оплатить нужно будет только установку микрочипа, если его еще нет. Регистрация помогает быстро установить владельца и вернуть животное домой, если оно потерялось.

Мобильные бригады будут дежурить в парках на протяжении всего теплого сезона. Кроме того, ветеринары проведут выездные вакцинации в СНТ и населенных пунктах, включая отдаленные.

Узнать, где и когда работают мобильные пункты, можно онлайн. График и интерактивная карта размещены на портале «Мой АПК».

