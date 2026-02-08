Губернатор Подмосковья поздравил Долгопрудный со статусом наукограда
Губернатор Воробьев: Долгопрудный стал новым наукоградом России в День науки
Фото: [Андрей Воробьев на заседании коллегии прокуратуры Московской области/Медиасток.рф]
В День российской науки губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о значимом событии для региона: городу Долгопрудному официально присвоен статус наукограда России.
Основой для присвоения статуса стал Московский физико-технический институт (МФТИ), вокруг которого формируется инновационный научно-технологический центр «Долина Физтеха». Именно здесь, по словам губернатора, будут создаваться прорывные технологии в микроэлектронике, квантовых системах, биомедицине, искусственном интеллекте, робототехнике и беспилотном транспорте.
Как отметил глава региона, это решение стало официальным признанием роли города как одного из главных центров науки и технологий страны.
«Поздравляю всех ученых, инженеров, студентов, педагогов и предпринимателей, кто каждый день двигает прогресс вперед. Благодаря вам Подмосковье остается лидером научно-технологического развития страны», — написал Губернатор.
Благодаря этому решению Московская область еще больше укрепила свои позиции. Теперь в регионе насчитывается восемь наукоградов — это самый высокий показатель в России. Всего же, как подчеркнул Воробьев, в Подмосковье работают более 250 научных организаций и свыше 40 тысяч исследователей, треть из которых — молодые специалисты в возрасте до 39 лет.
Новый статус Долгопрудного должен дать дополнительный импульс для новых открытий и инновационных решений.
