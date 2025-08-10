Губернатор Воробьев поздравил строителей Подмосковья с профессиональным праздником

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил строителей с профессиональным праздником. В своем обращении, опубликованном в телеграм-канале, он отметил, что благодаря труду таких специалистов тысячи семей получают современное и комфортное жилье, а облик Подмосковья с каждым годом становится все лучше.

Московская область традиционно занимает первое место в стране по вводу жилья. С начала года в регионе сдали в эксплуатацию почти 1,2 млн кв. м многоквартирных домов и еще 5,7 млн кв. м индивидуального жилищного строительства.

Глава Подмосковья подчеркнул, что эти цифры — не просто статистика. За ними стоят новые квартиры, детские площадки, школы, поликлиники и дороги, которые делают жизнь людей комфортнее и безопаснее.

«С вашей помощью мы строим многопрофильную больницу в Балашихе, новый корпус Видновского перинатального центра, крупный образовательный комплекс в Люберцах, осенью приступим к созданию сердечно-сосудистого центра в Мытищах, в работе и многие другие важные объекты», — отметил глава региона.

Воробьев добавил, что строители Подмосковья работают не только в своем регионе. Они активно помогают восстанавливать инфраструктуру новых территорий России, включая Тельмановский и Новоазовский районы, а также Мариуполь. Он подчеркнул, что труд подмосковных строителей позволяет людям быстрее вернуться в свои дома после боевых действий.

