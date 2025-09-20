Губернатор Воробьев рассказал о подготовке к «Интервидению» в Подмосковье

На Live Арене в Одинцово в Московской области стартовал международный музыкальный конкурс «Интервидение» с участием артистов и гостей из более чем 20 стран мира. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале, проведение фестиваля в Подмосковье стало большой честью и ответственностью для региона.

Глава подчеркнул, что организаторы сделали все необходимое, чтобы обеспечить комфортные условия для артистов и высокий уровень музыкального мероприятия для зрителей. По словам Воробьева, здесь важную роль в организации конкурса сыграли не только власти, но и волонтеры — почти 500 человек помогали участникам, встречали гостей и координировали все процессы.

Также Воробьев обратился к участникам события, которые поборются за главный приз и станут культурным лицом своей страны в столь ярком мероприятии.

«Сегодня нашу страну представит SHAMAN с песней «Прямо по сердцу». От всей души желаю ему и всем участникам ярких выступлений, вдохновения и побед!», — написал Воробьев.

Напомним, в финале масштабного конкурса участвуют представители 23 стран, включая Кубу, Бразилию, Кению, Катар, Вьетнам, Китай, Беларусь и Казахстан.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к участникам «Интервидения».