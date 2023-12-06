В подмосковном Дзержинском достроят проблемную школу

В Дзержинском с помощью губернатора Андрея Воробьева будет завершено проблемное строительство флагманской школы № 7. Инвестиции в проект составят три миллиарда рублей.

Строительство было законсервировано в 2018 году на стадии окончания монолитных работ из-за финансовых проблем у застройщика. Во время рабочей поездки в Дзержинский Андрей Воробьев пообещал решить проблему и создать в городе новый образовательный комплекс школьного и дошкольного образования со всеми возможностями для развития детей.

Новая школа рассчитана на 1100 учеников. Здесь появится целый блок дополнительного образования с классами для хореографии и гимнастики, залом для индивидуальных занятий на фортепиано, кабинетами для музыкально-теоретических уроков и различных кружков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.