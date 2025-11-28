«15 минут под водой спасут кожу»: врач объяснил, что делать при ожоге

При получении ожогов нужно немедленно удалить все металлические предметы с пораженного участка — колец, браслетов, часов, чтобы предотвратить отек. Об этом в интервью Metropoles рассказал врач Виландс Патрисио Прокопио Гомеш.

Основным этапом помощи, по его словам, является охлаждение обожженной кожи под струей прохладной проточной воды в течение 15-20 минут. Эта процедура не только уменьшает болевые ощущения, но и существенно снижает глубину повреждения тканей. После охлаждения нужно накрыть область ожога чистой влажной тканью.

По словам врача, ни в коем случае нельзя прокалывать образовавшиеся волдыри, так как они выполняют защитную функцию для восстановления кожи. Также запрещено использовать лед, зубную пасту, маргарин, яичный белок и другие народные средства, которые могут усугубить повреждение и привести к инфицированию раны.

Ранее ученые нашли связь между мышцами и более медленным старением мозга.