Ад для аллергиков: столичный регион накрыла высокая концентрация пыльцы березы

В Московском регионе зафиксирован повышенный уровень пыльцы березы, из-за чего некоторые жители Москвы и Московской области, страдающие аллергией, могут испытывать дискомфорт. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Специалист объяснил, что цветение деревьев и, соответственно, образование пыльцы напрямую связаны с погодными условиями в Центральном регионе РФ.

«Если погода теплая, солнечная, сухая, ветреная, то пыльцы в регионе будет очень много. Если начнутся дожди, то они вымоют пыльцу из воздуха», — объяснил Болибок.

По прогнозам врача, в ближайшие дни ожидается высокая концентрация пыльцы, особенно во вторник, когда воздействие сухого воздуха и почвы усилит проблему. Между кратковременными дождями уровень пыльцы будет повышаться, что может негативно сказаться на аллергиках, отметил специалист.

По словам Болибока, к выходным концентрация пыльцы начнет снижаться. Он отметил, что в основном занос пыльцы происходил из Белоруссии и Смоленской области России, которая граничит с республикой. Врачи подчеркнул, что в некоторых регионах РФ уже зацвела своя береза.

В то же время изменение направления ветра на северо-восточное может привести к заносу пыльцы из Поволжья, подчеркнул эксперт. Жителям столицы врач порекомендовал быть осторожными и при необходимости принимать меры для минимизации аллергических реакций.

Ранее врач Ольга Уланкина назвала способы справиться с аллергией на вербу.