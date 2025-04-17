Врач Уланкина назвала способы справиться с аллергией на вербу

Хотя верба считается традиционным символом весны, ее пыльца содержит специфический белок, который способен вызывать сильную аллергическую реакцию. По словам врача-эксперта Ольги Уланкиной, иммунная система ряда людей воспринимает данный белок как угрозу, запуская защитные механизмы, приводящие к воспалению слизистых оболочек глаз и дыхательных путей. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что типичными проявлениями аллергии на вербу становятся чихание, заложенность носа, покраснение и слезоточивость глаз. В более тяжелых случаях также могут развиться сухой кашель, отеки и затрудненное дыхание, что требует незамедлительной медпомощи.

По мнению медика, с аллергией на пыльцу вербы с большей вероятностью могут столкнуться люди, у которых имеется наследственная предрасположенность или уже диагностированы иные формы аллергии.

Она отметила, что для уменьшения риска обострения необходимо полностью исключить контакт с вербой, в том числе и использование ее веточек в качестве весеннего декора, ограничивать пребывание на улице в сухую ветреную погоду, а после прогулок обязательно переодеваться, умываться и промывать нос.

Ранее врач призвала аллергиков отказаться от употребления некоторых продуктов весной.