Адвокат Карабанов заявил, что в случае заражения ротавирусом на курорте турист имеет право получить компенсацию

По словам адвоката Александра Карабанова, путешественник, который отдыхает на морском курорте, в случае заражения ротавирусной инфекцией во время купания в специально предназначенном для этого месте может пожаловаться в Роспотребнадзор и прокуратуру, после чего пляж и купальную зону проверят на соответствие санитарным требованиям. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

Карабанов уточнил, что в случае обнаружения экспертами каких-либо нарушений пострадавший путешественник сможет претендовать на компенсацию.

По мнению юриста, в первую очередь туристу необходимо зафиксировать факт заражения в местном медпункте. После этого написать жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру, куда приобщить меддокументы. Позже должна быть осуществлена проверка качества воды и состояния пляжа на соответствие всем ГОСТам. В случае выявления каких-либо нарушений владельцы или руководители этих мест общего пользования понесут ответственность в соответствии с законом.

Он добавил, что если по результатам проверки доказано, что вред здоровью заболевшего путешественника был причинен вследствие халатного поведения владельца или руководителей пляжа, то это может стать основанием для иска по возмещению материального и морального ущерба.

Ранее сообщалось, что отдыхающие россияне массово пожаловались на грязь и инфекции в Сочи.