Академик Онищенко дал оценку вероятности пандемии нового китайского коронавируса

В КНР зафиксировано появление нового коронавируса. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, вся Восточная Азия является Меккой вирусов и микробов, представляющих опасность для человека. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в этом регионе много различных вирусов, и описаны все эти природные очаги вирусов. И Ухань, и вся территория Поднебесной представляют вирусную опасность.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, COVID-19 дал человечеству иммунитет, поэтому сегодня не имеется оснований полагать, что указанный новый ковид вызовет какую-либо пандемию.

Ранее сообщалось, что в Китае ученые нашли у летучих мышей новый вариант коронавируса.