В Китае ученые нашли у летучих мышей новый вариант коронавируса

Китайские ученые сумели обнаружить у летучих мышей новый коронавирус, схожий по механизму распространения с COVID-19. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По утверждению издания, исследования проводились в лаборатории Гуанчжоу. В них принимали участие местные вирусологи, специалисты из отделения Академии наук Китая, а также сотрудники Уханьского университета и Уханьского института вирусологии. Им удалось обнаружить новую линию коронавируса, который в состоянии заражать клетки человека.

«Мербековирусы летучих мышей представляют высокий риск распространения на людей либо через прямую передачу, либо через промежуточных хозяев», — указали ученые журналистам.

Новому вирусу присвоили наименование HKU5-CoV-2. Эксперты отметили, что он может иметь более широкий круг носителей, а также обладает заметно большим потенциалом для заражения, чем COVID-19.

Ранее сообщалось, что китайским ученым удалось создать на основе лазера самую мощную в мире камеру. Она способна распознавать человеческие лица, находясь на околоземной орбите. Технология основана на принципах микроволнового радара с синтезированной апертурой, она использует оптические длины волн.