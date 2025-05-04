Академик Онищенко назвал главный симптом холеры
Россиянам назвали главный симптом холеры
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Нарушение работы кишечника (дисфункция) — ключевой признак холеры, напомнил в интервью РИА Новости Геннадий Онищенко, занимающий пост заместителя президента Российской академии образования и являющийся академиком РАН.
По мнению эксперта, при заболевании организм испытывает дефицит жидкости, и для его восстановления используются специальные регидратационные растворы.
«Организм умирает, погибает от обезвоживания, резко. Лечим мы холеру регидрационными смесями. То есть мы восполняем жидкость, специальная есть рецептура приготовления этой жидкости, там была соль — с тем, чтобы водно-солевой баланс в организме не нарушился, чтобы не произошло полное обезвоживание, которое приведет к остановке сердца», — рассказал Онищенко.
В России есть специалисты, которые могут справиться с этой болезнью, — сообщил врач. Онищенко также подчеркнул, что в лечении холеры важную роль играют антибиотики.
«А боязнь ее — она способствует, она работает на холеру, а вот разумное и правильное поведение (помогает — прим. ред.)», — отметил он.
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