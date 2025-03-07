Академик Онищенко назвал способы в период потепления не подхватить простуду

По словам академика РАН Геннадия Онищенко, несмотря на потепление, пришедшее в Центральную Россию, расслабляться и снимать теплую одежду рано. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что всегда в нашей стране март был месяцем, когда зима собирала последние силы. Таким образом, температура была действительно холодной.

По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, в текущем месяце как раз продолжается так называемый осенне-зимний подъем заболеваемости, начинающийся в октябре и длящийся до марта. Поэтому наступившее потепление не означает, что россияне должны пребывать в полной расслабленности и безответственном отношении к собственному здоровью. Помимо этого, могут обостриться и имеющиеся соматические заболевания по линии кардиологии, эндокринологии.

Ранее терапевт Кондрахин пояснил, стоит ли ожидать всплеска сезонных инфекций в столичном регионе.