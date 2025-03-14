Академик Онищенко назвал риски при промывании носа в домашних условиях

С приходом весны и переходом на более легкую одежду многие люди подвержены простудам и насморку. Нередко заболевшие стараются справиться с проблемой самостоятельно, прибегая к домашним промываниям носа. По словам академика Геннадия Онищенко, подобная самодеятельность может быть чревата рядом рисков. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в целом самостоятельное промывание носа — это не такая простая задача, как может показаться. Для успешного выполнения указанной процедуры нужно предварительно потренироваться и знать правильную технику. Так, неправильное промывание может привести к тому, что вода попадет в носовые пазухи, вызывая неприятные ощущения.

По мнению бывшего санитарного врача РФ, у людей, практикующих домашние промывания носа, после процедуры часто возникает головная боль. Это может быть признаком воспалительного процесса.

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